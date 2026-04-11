演歌歌手の丘みどり(41)が11日、自身のブログを更新。愛情いっぱいのピクニック弁当を披露した。



【写真】急なリクエストでこのボリューム！娘ちゃんがうらやましい

愛娘と俳優の三田村邦彦の3人で先日、念願の焼き肉店に行ったエピソードをつづった後、「今日はいいお天気 ピクニック行きたい！ママ、お弁当作ってー ってことで」とお弁当の写真を投稿。3種のおにぎりの膻にはから揚げや肉巻き、ひと口サイズのステーキ、ソーセージ、卵焼きなどおかずがぎっしり。「急だったので魚がなくて なんとも肉肉しいお弁当になりました。笑」と謙遜したが、プチトマトや野菜も添え、かわいらしいピックで飾り付けるなど、見た目も鮮やかな豪華なお弁当となっている。



急ごしらえでも見事な仕上がりに、ファンからは「なんとも可愛くて美味しそうなお弁当」「ミニみどりちゃんのリクエストで直ぐ作るの凄いですね」「めっちゃ美味しそうクオリティ高～い」「みんなが笑顔になりますね」「これぞ春のピクニック仕様弁当！」「私まで幸せな気持ちに」「やはりみどりママシェフは素晴らしい」など、称賛の声が寄せられている。



丘は2021年5月に一般男性との結婚を発表。10月に第1子女児を出産した。



（よろず～ニュース編集部）