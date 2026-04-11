IKOMA FC 奈良が都倉賢と2028年6月までの契約更新を発表した

関西1部リーグのIKOMA FC 奈良は4月9日、FW都倉賢と2028年6月30日まで契約を更新したと発表した。

今年で40歳を迎えるベテランへのシーズン開幕前かつ長期の契約更新に、SNS上では「とくさんよかったね！」と反響を呼んでいる。

1986年生まれの都倉は、川崎フロンターレでプロキャリアをスタート。その後、ヴィッセル神戸、北海道コンサドーレ札幌、セレッソ大阪など多くのクラブでプレーし、Jリーグ通算123ゴールの豊富な経験を持つ。直近では栃木シティやいわてグルージャ盛岡を経て、今季よから奈良・生駒の地へ戦いの場を移していた。

今回の更新により、2028年6月までの契約となった。都倉はクラブを通じて「今年で40歳。そんな自分に、シーズン開幕前というタイミングで、そして長期にわたる契約のオファーをいただけたことに、心から感謝しています」とコメント。4月11日に開幕するリーグ戦、そしてJFL昇格という目標に向けて「自分のすべてを懸けて戦います」と決意を語っている。

SNS上では「Jリーグでの実績も豊富な最年長が、シーズン開始前かつ複数年という異例の契約更新です！」「都倉選手が本気でサッカーに取り組まれた結果だと思います。生駒をぜひ盛り上げてください！」「とくさんよかったね！ 頑張って」「頑張れ」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）