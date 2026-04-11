新しい家族のもとにやってきて1年が過ぎた、繁殖引退犬の現在の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で1万7000回再生を突破し、「尊すぎる…」「やだ、泣いちゃう」といったコメントが寄せられています。

【動画：4年間、繁殖犬として酷使されたワンコ→とても寂しい顔をしていて…涙が止まらない『1年の成長の軌跡』】

繁殖犬を引退→お家にお迎え

TikTokアカウント「ytyt0111」に投稿されたのは、繁殖犬を引退後、新しい家族にお迎えされたポメラニアン「kiki」ちゃんの様子。kikiちゃんは4年間の間、繁殖犬として生きてきたのだそう。

1年前に初めて会った時は、ママと目を合わせてくれず、とても寂しそうな表情をしていたというkikiちゃん。はじめは吠えて意思表示をしてくれることもなく、お散歩では全然歩けなかったといいます。

少しずつ慣れていこう

毎日家族と一緒に過ごし、少しずつお散歩にも慣れ、kikiちゃんは今では歩くのが大好き。kikiちゃんは眠るのも大好き、そしてとにかくママが大好きで、意思表示もだんだんとできるようになったんだとか。

しかし繁殖犬の頃のトラウマからか、まだまだ警戒心が強く、人を受け入れられない一面もあるというkikiちゃん。そんな過去も全て受け入れて、ママはkikiちゃんに少しでも安心して、いっぱい甘えて暮らしてほしいと思っているのだそう。

笑顔いっぱい、幸せいっぱいの現在

ママがSNSでkikiちゃんの投稿を見て、勇気を振り絞って電話して会いに行き、家族になれた「奇跡」。kikiちゃんの満開の笑顔が、現在のお家での生活が幸せいっぱいなことを物語っています。

初めての出会いから1年がたち、愛情をたっぷり注がれながら暮らしているkikiちゃん。kikiちゃんのことが大好きな家族と一緒に、穏やかな毎日がずっと続くよう願わずにはいられません。

投稿には「尊すぎる…」「やだ、泣いちゃう」「運命の出会い」「ニコニコちゃんになってて可愛い」「お顔から幸せな事がよくわかります」「いっぱい幸せになってね」といったコメントが寄せられています。

kikiちゃんのキュートな日常は、TikTokアカウント「ytyt0111」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ytyt0111」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。