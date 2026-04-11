「アヤセは今まさに向かっている」“最高の上田綺世”は近い――オランダの英雄が力説！かつての自分と比べて注文も「伝えるべきだ」

「アヤセは今まさに向かっている」“最高の上田綺世”は近い――オランダの英雄が力説！かつての自分と比べて注文も「伝えるべきだ」