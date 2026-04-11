「アヤセは今まさに向かっている」“最高の上田綺世”は近い――オランダの英雄が力説！かつての自分と比べて注文も「伝えるべきだ」
再びゴール量産態勢といきたい。
４月12日に開催されるオランダリーグ第30節で、上田綺世と渡辺剛を擁して２位のフェイエノールトは、小川航基と佐野航大が所属する３位のNECと敵地で相まみえる。
両者の勝点差はわずか１。首位を独走していたPSVの優勝はすでに決まったなか、２位を懸けた重要な戦いを前に、フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督が上田の状態に言及した。
現地メディア『VP』によれば、選手時代は名ストライカーとしてゴールを量産したオランダの英雄は、「アヤセが最高のパフォーマンスを発揮するには、万全のコンディションでなければならない」と切り出し、次のように語った。
「身体的には、今まさに万全の状態に向かっていると思う。だから、ゴールという結果がついてくるのは自然な流れだ。また、我々は彼がより得点できる状況を作り出さなければならない。その件は何度も話してきた。アヤセは、私がかつてそうであったような声を荒げるタイプではない。でも、もう少しそういう面があっても良いと思う。上手くいかなければ、チームメイトに伝えるべきだ」
22ゴールでリーグ得点ランキング首位を走る上田は、先月８日のNAC戦で３か月ぶりに得点を記録。そこから２試合連続で２発を叩き込んだが、直近２試合はゴールを奪えていない。仲間により要求し、数字を伸ばしていきたい。今季の残りは５試合だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本、W杯で対戦するオランダ何位？ 最新FIFAランクTOP20を一挙紹介！
４月12日に開催されるオランダリーグ第30節で、上田綺世と渡辺剛を擁して２位のフェイエノールトは、小川航基と佐野航大が所属する３位のNECと敵地で相まみえる。
両者の勝点差はわずか１。首位を独走していたPSVの優勝はすでに決まったなか、２位を懸けた重要な戦いを前に、フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督が上田の状態に言及した。
「身体的には、今まさに万全の状態に向かっていると思う。だから、ゴールという結果がついてくるのは自然な流れだ。また、我々は彼がより得点できる状況を作り出さなければならない。その件は何度も話してきた。アヤセは、私がかつてそうであったような声を荒げるタイプではない。でも、もう少しそういう面があっても良いと思う。上手くいかなければ、チームメイトに伝えるべきだ」
22ゴールでリーグ得点ランキング首位を走る上田は、先月８日のNAC戦で３か月ぶりに得点を記録。そこから２試合連続で２発を叩き込んだが、直近２試合はゴールを奪えていない。仲間により要求し、数字を伸ばしていきたい。今季の残りは５試合だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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