「どれだけバッティングのセンスあるんだと」注目の阪神　右のロマン砲の支配下のタイミングは？　球界OBの考察「もう支配下にしていいと思うよ」「将来4番打つかもわからん」

西純矢は野手転向し、順調に調整を重ねている（C）産経新聞社

阪神は4月10日の中日戦（バンテリンドームナゴヤ）に5−3の逆転勝ち。9回の集中打で一気に逆転を果たすなど地力の強さを見せた。

そしてファームでも順調に調整を重ねている選手がいる。

【どうする ︎】育成契約も打率好調の西純矢『いつ支配下にするべき ︎』二軍で苦しむ梅野隆太郎…明暗を分けた２選手について語る！

投手から野手転向1年目となった西純矢はファームで4番起用されるなどここまで17試合に出場し、打率はファーム・リーグ西地区2位の打率.298、6打点、OPS.719（10日時点）としっかりパフォーマンスを残している。

西純の今後のステップに関して球界内から考察の声も上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は4月10日に自身のYouTubeチャンネルに「【どうする!?】育成契約も打率好調の西純矢『いつ支配下にするべき!?』二軍で苦しむ梅野隆太郎…明暗を分けた2選手について語る」と題した動画を更新。西純のパフォーマンスに関して独自に考察を加えている。

高木氏は西純に関して「センスあるよ」「もともと二刀流が良いんじゃないかってぐらいおすすめはしてたんだけども」としながら、過去にもDeNAに在籍した救援左腕のエドウィン・エスコバーの「155キロのインサイドきたやつを、手を抜きながらツーベース打ったあたりなんか」投手時代から非凡な打撃センスを感じさせるシーンがあったとした。