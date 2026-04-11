平年上回る暖かさの東〜西日本 関東は7月上旬並みの暑さに 荒れた天気続く北日本、夜は山沿い中心に雪【11日これからの天気】
関東で気温上昇 7月上旬並みの暑さに
東日本から西日本は良く晴れて、日差しがたっぷり届くでしょう。一方、北日本は低気圧の影響により荒れた天気が続くでしょう。夜は山沿いを中心に雪となり、風も強い状態が続く見込みです。
【画像で見る】11日（土）午後1時〜 雨と風のシミュレーション
南から暖かい空気が流れ込む東日本から西日本は、平年を上回る暖かさとなるでしょう。特に関東で気温が上がり、7月上旬並みの暑さとなる所もありそうです。
東京、高知で27℃予想
＜きょう11日（土）の各地の予想最高気温＞
札幌：12℃ 釧路：11℃
青森：13℃ 盛岡：14℃
仙台：20℃ 新潟：17℃
長野：24℃ 金沢：20℃
東京：27℃ 名古屋：24℃
大阪：23℃ 岡山：25℃
広島：24℃ 松江：21℃
高知：27℃ 福岡：23℃
鹿児島：25℃ 那覇：28℃
あすも晴れる所が多く、お出かけ日和となるでしょう。気温はきょうより低いものの、この時季としては高い所が多い予想です。
西日本は火曜日にかけて雨の降る所も
ただ、西日本では次第に雲が広がりやすくなり、火曜日にかけて雨の降る所もあるでしょう。天気と気温の変化が大きい日が続きますので、体調を崩さないようにお気をつけください。