関東で気温上昇 7月上旬並みの暑さに

東日本から西日本は良く晴れて、日差しがたっぷり届くでしょう。一方、北日本は低気圧の影響により荒れた天気が続くでしょう。夜は山沿いを中心に雪となり、風も強い状態が続く見込みです。

【画像で見る】11日（土）午後1時〜 雨と風のシミュレーション

南から暖かい空気が流れ込む東日本から西日本は、平年を上回る暖かさとなるでしょう。特に関東で気温が上がり、7月上旬並みの暑さとなる所もありそうです。

東京、高知で27℃予想

＜きょう11日（土）の各地の予想最高気温＞

札幌：12℃ 釧路：11℃

青森：13℃ 盛岡：14℃

仙台：20℃ 新潟：17℃

長野：24℃ 金沢：20℃

東京：27℃ 名古屋：24℃

大阪：23℃ 岡山：25℃

広島：24℃ 松江：21℃

高知：27℃ 福岡：23℃

鹿児島：25℃ 那覇：28℃



あすも晴れる所が多く、お出かけ日和となるでしょう。気温はきょうより低いものの、この時季としては高い所が多い予想です。

西日本は火曜日にかけて雨の降る所も

ただ、西日本では次第に雲が広がりやすくなり、火曜日にかけて雨の降る所もあるでしょう。天気と気温の変化が大きい日が続きますので、体調を崩さないようにお気をつけください。