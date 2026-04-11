◇MLB パイレーツ 2-0 カブス(日本時間11日、リグリー・フィールド)

カブス・鈴木誠也選手が「5番・ライト」で今季メジャー初出場し、3打数1安打1四球。先発した今永昇太投手は6回無安打無失点の好投も、今季初勝利はなりませんでした。

3月のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)準々決勝・ベネズエラ戦で右膝を負傷し、開幕から負傷者リスト入りしていた鈴木選手。2Aでのリハビリ出場を経て、開幕13試合目のこの日にメジャー復帰を果たしました。

第1打席は初球を打ちサードゴロで凡退しましたが、第2打席で外角の直球をライトへはじき返して今季初安打をマーク。その後三振して迎えた第4打席はフルカウントから四球を選び出塁しました。

鈴木選手は復帰戦に「しっかり戻ってこれたので良かったですし、早く戻ってきたかったのでまず無事1戦を終えたのは良かったかなと思います」とコメント。

一方、今季3試合目の先発マウンドに上がった今永投手は圧巻のピッチングを披露。2回の1四球以外は出塁を許さず、2回から4回と6回は1イニング複数奪三振の好投を見せました。

1本のヒットすら許さなかった今永投手でしたが、球数がかさんだこともあり6回を終えて降板。6回100球、打者19人から0被安打、9奪三振、1与四球、無失点でした。

今永投手は「バッターの待ってない球を選択し続けることができたと思いますし、また待っている時に最低限リスクヘッジができた、そういう球を投げられたので非常に良かった」と、今季初勝利は付かなかったものの投球に手応えを感じました。