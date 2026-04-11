ロッキーズ戦との2試合で2日連続3者空振り三振…最速165キロ

【MLB】パドレス 5ー2 ロッキーズ（日本時間11日・サンディエゴ）

パドレスのメイソン・ミラー投手が10日（日本時間11日）、本拠地でのロッキーズ戦に登板。最速102.8マイル（約165.4キロ）で、2日連続となる3者連続空振り三振で1イニングを無失点に抑えた。

2-2と同点の9回に登板したミラーはラムフィールドをスライダー、カストロとドイルをフォーシームで空振り三振に封じ、わずか13球で1イニングを片付けた。今季はこれで7試合で7回1/3を投げ、アウト22個中19個を三振で奪っている。

試合では過去に104.5マイル（168.2キロ）を計測しているミラーは、8月5日（同6日）のダイヤモンドバックス戦で2失点して以降は失点ゼロ。昨年パドレスに移籍してからは22試合で2失点、防御率0.77と完璧なピッチングを披露。第6回WBCに米国代表としても出場した。

ESPNのバスター・オルニー記者は8日（同9日）、Xでミラーの成績を並べ、「リリーフ投手がサイ・ヤング賞を受賞するのは久しぶりだ」と、栄冠に期待する声もあがり始めている。（Full-Count編集部）