中村ゆり、テーブルいっぱいのお手製和食に反響続々「品数豊富」「健康的で美味しそう」
【モデルプレス＝2026/04/11】女優の中村ゆりが4月10日、自身のInstagramを更新。テーブルいっぱいに並んだ手料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】中村ゆり「品数豊富」テーブルいっぱいのお手製和食公開
中村は「春の食材最高」とつづり、写真を複数枚投稿。若竹煮やあじの開き、ホタルイカの炒め物など、旬の食材を中心とした和食が並んだテーブルの様子を披露している。おかずと合わせて花を飾ったり、テーブルに陽の光が差し込んだりと、丁寧な生活を感じさせる食卓となっている。
この投稿に「ご馳走ですね」「お腹が空きました」品数豊富」「健康的で美味しそう」「料理上手」「器も素敵」「お店クオリティ」「彩り豊か」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】中村ゆり「品数豊富」テーブルいっぱいのお手製和食公開
◆中村ゆり、テーブルいっぱいの手料理公開
中村は「春の食材最高」とつづり、写真を複数枚投稿。若竹煮やあじの開き、ホタルイカの炒め物など、旬の食材を中心とした和食が並んだテーブルの様子を披露している。おかずと合わせて花を飾ったり、テーブルに陽の光が差し込んだりと、丁寧な生活を感じさせる食卓となっている。
◆中村ゆりの投稿に反響
この投稿に「ご馳走ですね」「お腹が空きました」品数豊富」「健康的で美味しそう」「料理上手」「器も素敵」「お店クオリティ」「彩り豊か」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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