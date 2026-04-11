◆ソフトボール ニトリＪＤリーグ・第１節 第２日（１１日、群馬・宇津木スタジアムほか）

ＪＤリーグ発足５季目が開幕し、昨季東地区１位の戸田中央が同３位のホンダを１４―１で退け、白星発進を切った。

２０２１年東京五輪金メダルの左腕エース・後藤希友（みう）が今季初戦の先発マウンドを任され、６回を無失点に抑えた。初回に日本代表でホンダの３番・塚本蛍左翼手に左中間を破る二塁打を許したが、後続を投ゴロに斬った。２回にはエラーも絡んで２死一、三塁のピンチを招いたが、ホンダの９番・山根葉月中堅手を力強い直球で見逃し三振。５回に日本代表でホンダの１番・大川茉由主将に中越えソロを浴びたが、失点はこの１点のみと、快投を見せた。

戸田中央打線は、３回に２死二塁から３番・岩月優衣が右越えの２ラン。大垣ミナモから今季移籍後初のアーチで先制し、４回には６番・竹田愛佳と８番・橋爪ひかりにそれぞれソロが飛び出した。４―０の５回には日本代表で４番・坂本結愛が中越え３ラン、７回には１番・中川彩音と２番・ウォレス、５番・今田まなが一発を放って、戸田中央は計７本の本塁打を浴びせる一発攻勢でエース左腕を援護した。

右のスラッガー・坂本は６回に１死満塁からセンターへの犠牲フライを放ってリーグ通算１５０打点を達成した。

戸田中央は昨季、レギュラーシーズン東地区１位で上位チームが進むダイヤモンドシリーズに臨んだが、準決勝で東地区２位のビックカメラ高崎に０―１で惜敗。後藤はレジェンド・上野由岐子投手との投げ合いに屈しており、リベンジに燃えている。１２日は同会場でビックカメラ高崎と激突する。

◆ニトリＪＤリーグ ニトリが冠スポンサーとなり、２１年東京五輪後の２２年に発足。１６チームを東西地区に分け、地区シリーズはホーム各３回戦、東西交流戦シリーズは各１回戦で行い、計２９試合をレギュラーシーズン（ＲＳ）とする。順位は勝率で決定。各地区３位までと４位で勝率が高い方がプレーオフ（ＰＯ）に進出。各地区１位とＰＯの勝者が、日本一を決定する１１月のダイヤモンドシリーズ（東京・ジャイアンツスタジアム）に臨む。