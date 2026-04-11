MYTREX母の日2026♡美容と健康を贈る特別キャンペーン開催

母の日の贈り物といえば花やスイーツが定番ですが、今年は少し違った“想いの伝え方”を選んでみませんか？MYTREXでは、美容と健康をサポートするセルフケアアイテムを提案する母の日キャンペーンを開催♡毎日を頑張るお母さんに、これからの時間も心地よく過ごしてほしいという想いを込めた、新しいギフトスタイルに注目です。

美容と健康を贈る新提案



MYTREXが提案するのは、“続けられる美容と健康ケア”という新しい母の日ギフト。日々の疲れを癒しながら、自宅で手軽にセルフケアできる美容健康機器がラインナップされています。

スキンケアやボディケアをサポートするアイテムは、忙しい毎日の中でも無理なく取り入れられるのが魅力。これまでのギフトとは一味違う、実用性と特別感を兼ね備えた贈り物です。

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嬉しい特典＆キャンペーン内容



母の日限定ショッパー

「Blooming Mother’s Day2026お母さんの笑顔が咲く母の日ギフト。」は、2026年4月6日（月）10:00～5月11日（月）9:29まで開催。

期間中は最大20％OFFやポイント最大10倍といったお得な特典が用意されています。

オリジナルポーチ

さらに対象商品*を購入すると、母の日限定ショッパー**とMYTREXオリジナルポーチをプレゼント♡ギフトとしてそのまま渡せるのも嬉しいポイントです。

*対象商品は特設ページよりご確認ください。

**枚数は3サイズの中から購入商品に合わせて同梱いたします。

気になる購入方法とポイント



キャンペーン対象商品や詳細は、公式特設ページでチェック可能。購入するアイテムに合わせてショッパーサイズが選ばれるため、贈り物としての完成度も◎。

美容機器は長く使えるアイテムだからこそ、お母さんのライフスタイルに合ったものを選ぶのがおすすめです。

まとめ♡想いが続くギフトを選んで



MYTREXの母の日キャンペーンは、“その瞬間だけで終わらない贈り物”がテーマ♡日常に寄り添う美容と健康ケアアイテムは、お母さんのこれからの時間をより豊かにしてくれます。

お得な特典とともに贈れるこの機会は見逃せません。感謝の気持ちと一緒に、長く使える心地よさをプレゼントしてみてはいかがでしょうか♪