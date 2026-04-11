愛知県豊田市で、駐車場に置かれていた車のタイヤ4本を盗んだとして、ブラジル国籍の大学生の男が逮捕されました。

【写真を見る】「売ってお金を手に入れるためにやった」 車のタイヤ4本を盗んだ疑い ブラジル国籍の21歳大学生の男を逮捕 現場周辺では同様の被害が…愛知県警豊田署

逮捕されたのはブラジル国籍で、豊田市の大学生、パトリキ・ユリ・ジュニオ・ゴジンニョ容疑者21歳です。

警察によりますと、ゴジンニョ容疑者は今月7日午前1時ごろ、豊田市の男性会社員（57）の自宅駐車場に置かれていたタイヤ4本、約2万5000円相当を盗んだ疑いが持たれています。

被害者から届出を受けた警察が、付近の防犯カメラなどを調べたところ、ゴジンニョ容疑者の特定に至りました。警察の調べに対しゴジンニョ容疑者は「タイヤを盗んだことは間違いない」と容疑を認めた上で、動機については、「売ってお金を手に入れるためにやった」と話しているということです。

現場周辺では、同様の被害が複数確認されていて、警察は余罪があるとみて調べを進めています。