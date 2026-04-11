◇ナ・リーグ ロッキーズ2―5パドレス（2026年4月10日 サンディエゴ）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が10日（日本時間11日）、敵地でのパドレス戦に先発。6回4安打2失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、今季2勝目はならなかった。チームは8回に同点に追いつくも、2夜連続のサヨナラ負けを喫し、連敗となった。

菅野の好投も勝利には結びつかなかった。初回1死二塁と立ち上がりからピンチを迎えたが、3番・メリルをスイーパーで空振り三振。続くマチャドはカーブで投ゴロに封じて、スコアボードに「0」を入れた。2回は直球に加え、カーブ、スイーパー、スプリット、カットボールなど多彩な持ち球を駆使して3者凡退。持ち味の投球術でリズムをつかんだ。

3、4回も無失点で終えたが、5回に失投を捉えられた。先頭のシーツにカウント1―1から投じたカットボールを右中間席へ運ばれ、先制点を失うと、1死からカンプサノにも左越え本塁打を被弾。それでも2試合連続で6回以上自責点3以内のクオリティースタート（QS）を記録するなど、持ち味の安定感を発揮し、確実に試合をつくった。

打線は8回、パドレス3番手・モレホンに4安打を浴びせ、同点に追いついた。しかし9回に4番手・メヒアが1死一、三塁からシーツにサヨナラ3ランを被弾。前日9日（同10日）にも延長12回にボガーツにサヨナラ満塁弾を許しており、2試合連続のサヨナラ被弾で連敗となった。