＜中間速報＞皆吉愛寿香が単独トップ 安田祐香、吉田鈴ら1差追走
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー初優勝を狙う皆吉愛寿香がトータル7アンダー・単独首位に立っている。
【写真】吉田鈴さんはミニスカスタイル
1打差2位タイに昨年覇者の安田祐香、吉田鈴、稲垣那奈子、小林光希、寺岡沙弥香、ウー・チャイェン（台湾）が続いている。女王・佐久間朱莉はトータル4アンダー・12位タイ。竹田麗央、岩井明愛らはトータル3アンダー・18位タイにつけている。前半で3つ落とした渋野日向子だが、後半は15ホールを消化して1バーディ・1ボギー。トータル4オーバー・84位タイと予選通過圏外に沈んでいる。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 第2ラウンドのリーダーボード
吉田鈴 プロフィール＆成績
【写真】あどけない！ JK時代の吉田鈴
【写真】ウキウキでヘビを放り投げるシブコ
松山英樹は？ マスターズのリーダーボード
【写真】吉田鈴さんはミニスカスタイル
1打差2位タイに昨年覇者の安田祐香、吉田鈴、稲垣那奈子、小林光希、寺岡沙弥香、ウー・チャイェン（台湾）が続いている。女王・佐久間朱莉はトータル4アンダー・12位タイ。竹田麗央、岩井明愛らはトータル3アンダー・18位タイにつけている。前半で3つ落とした渋野日向子だが、後半は15ホールを消化して1バーディ・1ボギー。トータル4オーバー・84位タイと予選通過圏外に沈んでいる。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 第2ラウンドのリーダーボード
吉田鈴 プロフィール＆成績
【写真】あどけない！ JK時代の吉田鈴
【写真】ウキウキでヘビを放り投げるシブコ
松山英樹は？ マスターズのリーダーボード