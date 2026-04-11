FANTASTICS瀬口黎弥（30）が11日、都内で自身2作目の写真集「Lei」（幻冬舎）刊行記念イベントを開催した。

幻冬舎とLDHによる、FANTASTICSの書籍を9カ月連続刊行するプロジェクトの第2弾。30歳を目前に控えたタイミングで、自身の原点を見つめ直すため訪れたハワイで撮影を敢行。“自分史上最高”の肉体美などを納めた。筋肉の仕上がりには自信満々で「腹斜筋がすごい。写真にした時に『なんだこの筋肉は』って自分でびっくりした」とにっこり。「メロ筋って名付けました」とアピールした。

さらに「瀬口のおしりめっちゃキュートなんですよ」と明かし、「今回は皆さんがにんまりするような攻めたカットを入れて、楽しい感じで撮れた」と、肉体美を熱くアピールした。

美しい肉体に仕上げるにあたり激しい減量を行ったといい、「初めての挑戦で、体脂肪率や理想の筋肉をChatGPTに入れて、目標を設定してスケジュールを組んでもらって、ChatGPTにトレーナーになってもらった」と明かした。最終的に体脂肪率は6％に達し、「メンバーの（八木）勇征くんに言ったら『それやばいっすね！僕もまねします』と言っていたので、多分こっそり始めていると思います」と笑みを浮かべた。