フジテレビ入社2年目の吉岡恵麻アナウンサー（23）が11日、同僚の生田竜聖アナ（37）のインスタグラムに登場。笑顔のピースサイン姿が公開された。

生田アナは現在、カメラ撮影にハマっており、同僚アナの写真を撮り続けている。今回の被写体は吉岡アナだった。

生田アナは「ある日 アナウンス部でばったり会った吉岡さんです カメラの話を振ってくれたので、チャンス！とばかりに 練習台になってもらいました」と投稿。吉岡アナは笑顔でピースサインを繰り出していた。

この投稿に対し「初々しいですね。そのままの笑顔でいてください いい空気感ですね」「ピースがピースフル」「吉岡恵麻ちゃん 超かわいい」などと書き込まれていた。

吉岡アナは関西学院大学社会学部2年在学中の23年、20歳の時に「第55回ミス日本コンテスト2023」でグランプリを獲得。25年に同局へ入社した。入社同期は浅倉美恩アナ、石渡花菜アナ、室岡大晴アナ。

吉岡アナは現在「Live Newsイット!」に出演中。同社公式サイトによると、18年間硬式テニスをプレー。趣味は神社仏閣や平家ゆかりの地を巡ること。173センチ。