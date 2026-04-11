BACK-ON¡¢¥¢¥Ë¥½¥óÇû¤ê¤Î¥«¥Ð¡¼ÇÛ¿®EP¡ÖANIMANIA¡×¤è¤ê¡ÖPRIDE¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¡ª

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Digital EP
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01. PRIDE¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§HIGH and MIGHTY COLOR¡Ë
02. Guess Who Is Back¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ë
03. HANDS UP!¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¿·Î¤¹¨ÂÀ¡Ë
04. GO!!!¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§FLOW¡Ë
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¡ÖANIMANIA Chapter2 -B/O Songs VS Anime Cover Songs-¡×
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https://eplus.jp/back-on/
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