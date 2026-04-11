クワバタオハラ小原正子、長女の入学式へ 家族4ショットに反響「ママにそっくり」「大きくなってる」
【モデルプレス＝2026/04/11】お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が4月10日、自身の公式ブログを更新。長女の入学式の様子を公開し反響を呼んでいる。
【写真】美人芸人「ママにそっくり」長女の入学式ショット公開
小原は「KOUME entrance ceremony」などとつづり、長女のこうめちゃんの初登校の写真を複数枚投稿。白のレースのインナーにリボンの付いたピンク色のワンピースとバッチリ正装を決めたこうめちゃんが新品な赤いランドセルを背負う姿、手を繋いで投稿する姿など微笑ましいショットを公開している。
この投稿にファンからは「ママにそっくり」「大きくなってる」「入学式おめでとうございます」「こうめちゃん大きくなったね」「ランドセルブカブカで可愛い」「微笑ましい家族写真」「ピンクのワンピース似合う」「すっかりお姉さんだね」と反響が寄せられている。
小原は2014年5月に結婚。2015年3月に第1子長男・誠希千（せいきち）くん、2016年11月に第2子次男・誠八（せいはち）くんを出産し、2019年8月に長女・こうめちゃんを出産した。（modelpress編集部）
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【写真】美人芸人「ママにそっくり」長女の入学式ショット公開
◆小原正子、長女の入学式へ
小原は「KOUME entrance ceremony」などとつづり、長女のこうめちゃんの初登校の写真を複数枚投稿。白のレースのインナーにリボンの付いたピンク色のワンピースとバッチリ正装を決めたこうめちゃんが新品な赤いランドセルを背負う姿、手を繋いで投稿する姿など微笑ましいショットを公開している。
◆小原正子の投稿に反響
この投稿にファンからは「ママにそっくり」「大きくなってる」「入学式おめでとうございます」「こうめちゃん大きくなったね」「ランドセルブカブカで可愛い」「微笑ましい家族写真」「ピンクのワンピース似合う」「すっかりお姉さんだね」と反響が寄せられている。
小原は2014年5月に結婚。2015年3月に第1子長男・誠希千（せいきち）くん、2016年11月に第2子次男・誠八（せいはち）くんを出産し、2019年8月に長女・こうめちゃんを出産した。（modelpress編集部）
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