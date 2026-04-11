Snow Man、SNSでの誹謗中傷・憶測発言に注意喚起「多くの人を傷つける行為です」
【モデルプレス＝2026/04/11】Snow Manの公式X（旧Twitter）が、4月10日に更新された。SNSでの誹謗中傷や憶測による発言に注意喚起を行った。
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投稿では、「皆様に大切なお願いがございます」とし、「現在、SNSにおいて憶測による内容や事実と異なる情報の投稿が散見されております」と現状を説明。「こういった情報の拡散や、関係者・個人に対する攻撃的な言動は、多くの人を傷つける行為です。誹謗中傷や憶測による発言はお控えいただけますよう心からお願い申し上げます」と呼びかけた。
また「応援してくださる皆さまと、安心して楽しめる環境を大切にしていきたいと考えています」とした上で「ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」と結んだ。（modelpress編集部）
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◆Snow Man、SNSでの発言に注意喚起
投稿では、「皆様に大切なお願いがございます」とし、「現在、SNSにおいて憶測による内容や事実と異なる情報の投稿が散見されております」と現状を説明。「こういった情報の拡散や、関係者・個人に対する攻撃的な言動は、多くの人を傷つける行為です。誹謗中傷や憶測による発言はお控えいただけますよう心からお願い申し上げます」と呼びかけた。
また「応援してくださる皆さまと、安心して楽しめる環境を大切にしていきたいと考えています」とした上で「ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」と結んだ。（modelpress編集部）
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