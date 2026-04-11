2児の母・青木裕子、遊び心溢れる海苔鮭弁当が話題「センス抜群」「可愛くて食べられない」
【モデルプレス＝2026/04/11】フリーアナウンサーの青木裕子が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのお弁当を公開し反響を呼んでいる。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「センス抜群」遊び心溢れる海苔鮭弁当公開
青木は「お弁当」というスタンプと共に手作り弁当の写真を投稿。キャラクターの目のようなお弁当ピックを付けた焼き鮭に卵焼き、ブロッコリー、ひじきとバランスの良い献立を披露している。「もう海苔は切らない、と思っていたけれど、鮭を見ていたら目をつけたくなって口の形だけ型抜きしました」とコメントし、遊び心溢れる海苔鮭弁当となっている。
この投稿にファンからはこの投稿には「お弁当すごい」「器用すぎる」「相変わらずセンス抜群」「キャラクター弁当みたいで素敵」「可愛くて食べられない」「発想が面白すぎる」など反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「センス抜群」遊び心溢れる海苔鮭弁当公開
◆青木裕子、遊び心溢れる鮭弁当
青木は「お弁当」というスタンプと共に手作り弁当の写真を投稿。キャラクターの目のようなお弁当ピックを付けた焼き鮭に卵焼き、ブロッコリー、ひじきとバランスの良い献立を披露している。「もう海苔は切らない、と思っていたけれど、鮭を見ていたら目をつけたくなって口の形だけ型抜きしました」とコメントし、遊び心溢れる海苔鮭弁当となっている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿にファンからはこの投稿には「お弁当すごい」「器用すぎる」「相変わらずセンス抜群」「キャラクター弁当みたいで素敵」「可愛くて食べられない」「発想が面白すぎる」など反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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