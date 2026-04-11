◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、日本人選手としてはメジャー最長記録となる４４試合連続出塁を記録した。１点を追う５回１死一塁の第３打席で右前打を放ち、０９年イチロー（マリナーズ）の記録を更新した。

大谷は昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から連続出塁を続けている。ＭＬＢは公式Ｘに「大谷翔平が出塁連続試合を４４に伸ばし、イチローを抜いて、ＭＬＢ史上日本生まれの選手の最長記録となった！」と投稿した。

メジャー記録は１９４９年７〜９月のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）が樹立した「８４」。大谷が追いつくためにはあと「４０」が必要だ。ドジャースの球団記録は、１９００年以降では１９５４年ジョーンズの「５８」で、本拠地がロサンゼルスに移転した１９５８年以降では２０００年グリーンの「５３」。球団記録、メジャー記録への挑戦は続いていく。

◆日本人メジャーリーガーの連続試合出塁記録

〈１〉 大谷翔平（ドジャース）４４ ２０２５年〜現在

〈２〉 イチロー（マリナーズ）４３ ２００９年

〈３〉 イチロー（マリナーズ）４０ ２００４年

〈４〉 イチロー（マリナーズ）３８ ２００４年

〈４〉 イチロー（マリナーズ）３８ ２００１年