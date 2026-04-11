◆米大リーグ マリナーズ―アストロズ（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

アストロズの今井達也投手が１０日（日本時間１１日）、敵地のマリナーズ戦でメジャー３試合目の先発登板。立ち上がりから大乱調で初回に降板した。

直球の制球に苦しみ、先頭のクロフォードと昨季２冠王ローリーに連続四球を与え、無死一、二塁のピンチを招いた。３番ロドリゲスは遊撃内野安打で無死満塁。４番ネイラーに対しては暴投で先取点を献上した。ネイラーにも四球で再び無死満塁とされ、５番アロザレーナには押し出し死球で２点目。レイリーは二ゴロに打ち取ったが、３点目を失った。７番ヤングに４つ目の四球を与えたところで降板した。

緊急登板した２番手オカートが後続を封じ、今井は１／３回１安打３失点４四球１死球、防御率７・２７となった。３７球を投げ、ストライクは半数以下の１７球だった。

だが降板直後の２回に２死満塁から捕手バスケスが走者一掃適時二塁打を放って同点に追いつき、今井のメジャー初黒星は消滅した。

３月２９日のデビュー戦（対エンゼルス）で力負けしないように「若干怖さというか、力任せに投げてしまった」と３回途中４失点で途中降板。この反省から４日（同５日）、敵地のアスレチックス戦で「速い球を投げるというより、まずしっかりストライクゾーンに直球も変化球も投げることが大事だと思った」と６回途中３安打無失点と好投し、メジャー初勝利を挙げた。