♪「チャララ〜ララ チャラララララ〜」

福岡県発のラーメンチェーン店に鳴り響く「チャルメラ」のメロディ。そして、多くの人をとりこにする“とんこつラーメン”！ この日、初めて店を訪れた8歳の男の子にふるまわれたのは“特別な一杯”でした。

■ラーメンが好きな兄と、ラーメンが食べられない弟

福岡県北九州市に住む、小学5年生の上田喜一（きいち）くん11歳と、2年生の弟、寛二（かんじ）くん8歳。さらに4歳の妹、千蓉（ちよ）ちゃんの3人は仲良しきょうだいです。

兄の喜一くんはラーメンが大好物で、部屋には、月に1回は通っているというラーメン店のグッズが並んでいました。

弟の寛二くんに何が好きかと尋ねると「喜一（お兄ちゃん）と同じやつが好き」と話します。でも、ラーメンはお兄ちゃんと一緒に食べたことがありません。小麦をはじめとした複数の食材にアレルギーがあるため、食べられないのです。

母・枝里子さん（39）

「くちびるが腫れたりとか、全身に湿疹が出たりとか、おなかを下したりとか」

◇

現在は、医師の指導を受けながら、週に1度、食事に使う小麦粉の量を5グラムずつ増やして体調を確認しています。

母・枝里子さん

「結構重篤で、1回アナフィラキシーを起こして」

取材スタッフ

「喜一くんがラーメン店に行きたい時、寛二くんはどうしている？」

母・枝里子さん

「（寛二は）行けないので、（兄の）喜一が学校が早く終わった時とか見計らって、こそっと行ってる」

■弟の日記から生まれた兄の新たな夢

2025年6月に寛二くんがつづった日記には、こう書かれていました。

「はやくこむぎを食べられるようになってお兄ちゃんとおにいちゃんが大すきなラーメンやさんにいきたいです」

この日記を読んだ兄の喜一くんは、弟がずっと我慢していたことを初めて知りました。そして、夏休みの宿題の作文に新たな夢をしたためました。

◇

「『弟と聞きたい。あの音を。』 5年 上田 喜一

ぼくの大好物はラーメンだ。

でもぼくはまだ弟とそのラーメン屋さんに行ったことがない。

そんな弟が、この前宿題で日記を書いていた。

その日記を読んだしゅん間、ぼくの目から涙があふれ出た。

みんなと同じ食べ物を食べられなくてどれほど我慢をしてきたのだろう。

『行こう。絶対に一緒に行こう』

とぼくは弟を抱きしめながら言った」

◇

この『弟と聞きたい。あの音を。』と題した喜一くんの作文は、2025年の「こども作文コンクール（主催：読売新聞社 共催：あんしん財団）」で9000を超える応募の中から大賞に選ばれました。

ところで、この作文のタイトルの“あの音”とはなんでしょうか。

■ラーメン店社長から連絡…夢のような出来事が

後日、夢のような出来事がありました。

喜一くん

「（ラーメン店の）社長さんから電話があって、寛二と一緒に食べられるラーメンを作ってくれると言われました」

喜一くんが大好きなラーメン店の社長が、新聞で作文を目にしたことで動いたのです。

◇

ラーメン店が開発したのは、小麦粉を使わず米粉を使ったグルテンフリーの麺。

一蘭 広報・中島菫さん

「麺として切れやすい物になってくるので状態を保つというところと、色味がなかなか出ないというのがありましたので、そこら辺の研究が難しかった」

試作を重ね、1か月かけて寛二くんと家族のために米粉のラーメンを完成させました。（※現状、商品化の予定なし）

■兄弟で初めて揃って食べるラーメン！ お味は…？

2026年1月、試食会の日。寛二くんは家族とともに北九州市のお店に招待されました。お兄ちゃんの背中を追って、初めて店内に入ります。「においがいい」と言う寛二くん。

味の濃さや麺のかたさなどを注文する方法は、兄の喜一くんが教えます。

喜一くん

「チャーシュー欲しい？」

寛二くん

「チャーシューってなん？」

喜一くん

「肉みたいなの」

ラーメンが届く小窓をのぞき込むようにして、待ちきれない様子の喜一くんと寛二くん。

◇

そして……ついに！

「お待たせいたしました」とラーメン店スタッフが、寛二くんの前にラーメンを置きます。

◇

満面の笑みを浮かべて、うれしそうな寛二くん！

ラーメンのおいしい食べ方も喜一くんが教えます。まずはスープから。喜一くんはその様子をのぞき込みます。夢中になってスープをすすったあとに「あ〜〜」と声が漏れる寛二くん。

喜一くんにもラーメンが届きました！ 2人揃って食べるラーメンのお味は？

◇

喜一くん

「おいしすぎや、さすがに」

■ついに一緒に聞きたかった“あの音”が！

兄弟が肩を寄せ合って食べるラーメン。待ち望んでいた光景でした。

母・枝里子さん

「感動です。本人がうれしそうでよかったです」

◇

「ママ、おいしい」と寛二くんはお母さんを振り返って笑顔で話します。お母さんもその様子を見つめます。

◇

そして、喜一くんが寛二くんと一緒に聞きたかった“あの音”が！

♪「チャララ〜ララ チャラララララ〜」

替え玉を注文したときに流れる「チャルメラ」の音です。

◇

喜一くんの作文『弟と聞きたい。あの音を。』より

「一緒に聞きたかったあの音が鳴りひびく。ぼくの夢が叶うしゅん間だ。

初めて一緒にすするラーメンはどんな味がするのだろう。

弟はどんな顔をして食べるのだろう。

今まで食べたラーメンの中で一番美味しく感じるにちがいない」

喜一くんが作文に書いた夢が、この日、叶いました。

■一杯のラーメン「心に一生残る思い出」

喜一くんは「めっちゃうれしいです」と言い、「チャルメラの音はどうでしたか？」という取材スタッフの質問に「いつもより音が残る気がする」と答えます。

寛二くんは「心に一生残る思い出」と笑顔で答え、喜一くんとタッチして、手を握り合いました。

そして「ごちそうさまでした」と、喜一くんと寛二くんは声をそろえて手を合わせます。

◇

一人の少年の作文から生まれた、一杯のラーメン。みんなでラーメンを食べた時間は、家族にとっての宝物になりました。

(2026年3月26日放送「news every.」より)