BE:FIRSTが、5月6日にリリースする9thシングル『BE:FIRST ALL DAY』の収録内容を公開。2曲目に新曲「Rondo」が収録されることが決定した。

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Chaki Zuluが手がけた本楽曲は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴の一曲。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきたスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らすHIPHOPナンバーとなっている。

表題曲「BE:FIRST ALL DAY」は『BE:FIRST 5th Anniversary』の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言するHIPHOPナンバー。制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて行われ、「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による作品に仕上がっている。

さらに、ファミリーマートクリスマスタイアップソング「街灯」、ファンミーティングツアーで披露されたMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」の全4曲を収録。LIVE盤には2025年9月に開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のBE:FIRSTのステージを完全収録し、MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMVとビハインド映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤／MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）