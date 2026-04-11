腸活にぴったり！朝も包丁いらずのラクチンみそ汁3選【Mizukiさんのゆる腸活レシピ】


【画像で見る】ふわふわ卵とブロッコリーの食感の組み合わせが絶妙「ブロッコリーのかきたまみそ汁」

新年度が始まり、環境の変化で疲れを感じている人も多いのでは。そんな時、心強い味方になってくれるのが、人気料理研究家・Mizukiさんが提案する「ゆる腸活」を取り入れたみそ汁です。

発酵食品のみそを使った一杯は、野菜がたっぷり摂れるだけでなく、水分補給や体を温めるのにもぴったり。カット済みの冷凍食材を活用すれば、バタバタしがちな朝も鍋にポンと入れるだけで準備完了です。簡単でからだにやさしい腸活みそ汁を、3品ご紹介します！

Mizukiさん


教えてくれたのは…

▷Mizukiさん

料理研究家。身近な食材で失敗なく作れるレシピが評判を呼び、雑誌、テレビ、WEBメディアなどで活躍中。「腸活」に興味を持ち、腸活アドバイザーの資格を取得。雑誌『レタスクラブ』では「Mizukiのコスパ最高！おかず」を連載中。

■きのこと油揚げのみそ汁

豆腐やわかめを足してボリュームアップしても

きのこと油揚げのみそ汁


【材料・2人分】＊1人分72kcal／塩分2.0g

・「冷凍きのこ＆油揚げミックス」（下記参照）・・・ふたつかみ（約150g）

■A

　└和風だしの素・・・ 小さじ1/2

　└水・・・ 2カップ

みそ

【作り方】

1．鍋にAを入れて中火で熱し、煮立ったら「冷凍きのこ＆油揚げミックス」を凍ったまま入れる。

2．2〜3分煮たら弱火にし、みそ大さじ1と1/2を溶き入れる。

【POINT】

Mizukiさんの自家製　「冷凍きのこ＆油揚げミックス」

自家製　冷凍きのこ＆油揚げミックス


食物繊維が豊富なきのこは腸内環境の改善に最適。冷凍するとうまみが凝縮します。好みのきのこ（約400g）をほぐし、刻んだ油揚げ（2枚分）を混ぜておくのがMizukiさん流。

■ほうれん草と落とし卵のみそ汁

ほうれん草＆卵で栄養満点！ごま油をたらして風味よく

ほうれん草と落とし卵のみそ汁


【材料・2人分】＊1人分120kcal／塩分2.3g

・冷凍ほうれん草 ・・・50g

・卵 ・・・2個

■A

　└和風だしの素・・・ 小さじ1/2

　└水・・・ 2カップ

みそ　ごま油

【作り方】

1．鍋にAを入れて中火で熱し、煮立ったらほうれん草を凍ったまま入れる。

2．再び煮立ったら弱火にし、みそ大さじ1と1/2を溶き入れ、卵を割り落とす。ふたをして約3分煮たら、ごま油小さじ1を加える。

【POINT】

市販の冷凍野菜も活用

市販の冷凍野菜


冷凍野菜は自家製のほか、市販のものを取り入れるのも手。一般的に旬の時期に収穫したものを冷凍しているので、旬の時期を過ぎた生野菜よりも栄養価が高いこともあります。少量ずつ使えて保存がきくのもポイント。

■ブロッコリーのかきたまみそ汁

ふわふわ卵とブロッコリーの食感の組み合わせが絶妙

ブロッコリーのかきたまみそ汁


【材料・2人分】＊1人分98kcal／塩分2.1g

・冷凍ブロッコリー・・・ 100g

・卵・・・ 1個

■A

　└和風だしの素・・・ 小さじ1/2

　└水・・・ 2カップ

みそ　オリーブ油

【作り方】

1．ボウルに卵を割り入れ、溶きほぐす。

2．鍋にAを入れて中火で熱し、煮立ったらブロッコリーを凍ったまま入れる。約3分煮たら弱火にし、みそ大さじ1と1/2を溶き入れる。

3．再び中火にし、煮立ったら1を回し入れ、ふんわりとしてきたら、オリーブ油小さじ1を加える。

＊　＊　＊

こんなに手軽な腸活なら、ゆる〜く続けられそうですね。温かい1杯で、1日を気分よく始めてみませんか？

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

レシピ考案／Mizuki　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　編集協力／田久晶子　

　

文＝高梨奈々／菅野直子