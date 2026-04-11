冷凍野菜を使えば包丁いらず！Mizukiさんの腸活みそ汁3選
【画像で見る】ふわふわ卵とブロッコリーの食感の組み合わせが絶妙「ブロッコリーのかきたまみそ汁」
新年度が始まり、環境の変化で疲れを感じている人も多いのでは。そんな時、心強い味方になってくれるのが、人気料理研究家・Mizukiさんが提案する「ゆる腸活」を取り入れたみそ汁です。
発酵食品のみそを使った一杯は、野菜がたっぷり摂れるだけでなく、水分補給や体を温めるのにもぴったり。カット済みの冷凍食材を活用すれば、バタバタしがちな朝も鍋にポンと入れるだけで準備完了です。簡単でからだにやさしい腸活みそ汁を、3品ご紹介します！
教えてくれたのは…
▷Mizukiさん
料理研究家。身近な食材で失敗なく作れるレシピが評判を呼び、雑誌、テレビ、WEBメディアなどで活躍中。「腸活」に興味を持ち、腸活アドバイザーの資格を取得。雑誌『レタスクラブ』では「Mizukiのコスパ最高！おかず」を連載中。
■きのこと油揚げのみそ汁
豆腐やわかめを足してボリュームアップしても
【材料・2人分】＊1人分72kcal／塩分2.0g
・「冷凍きのこ＆油揚げミックス」（下記参照）・・・ふたつかみ（約150g）
■A
└和風だしの素・・・ 小さじ1/2
└水・・・ 2カップ
みそ
【作り方】
1．鍋にAを入れて中火で熱し、煮立ったら「冷凍きのこ＆油揚げミックス」を凍ったまま入れる。
2．2〜3分煮たら弱火にし、みそ大さじ1と1/2を溶き入れる。
【POINT】
Mizukiさんの自家製 「冷凍きのこ＆油揚げミックス」
食物繊維が豊富なきのこは腸内環境の改善に最適。冷凍するとうまみが凝縮します。好みのきのこ（約400g）をほぐし、刻んだ油揚げ（2枚分）を混ぜておくのがMizukiさん流。
■ほうれん草と落とし卵のみそ汁
ほうれん草＆卵で栄養満点！ごま油をたらして風味よく
【材料・2人分】＊1人分120kcal／塩分2.3g
・冷凍ほうれん草 ・・・50g
・卵 ・・・2個
■A
└和風だしの素・・・ 小さじ1/2
└水・・・ 2カップ
みそ ごま油
【作り方】
1．鍋にAを入れて中火で熱し、煮立ったらほうれん草を凍ったまま入れる。
2．再び煮立ったら弱火にし、みそ大さじ1と1/2を溶き入れ、卵を割り落とす。ふたをして約3分煮たら、ごま油小さじ1を加える。
【POINT】
市販の冷凍野菜も活用
冷凍野菜は自家製のほか、市販のものを取り入れるのも手。一般的に旬の時期に収穫したものを冷凍しているので、旬の時期を過ぎた生野菜よりも栄養価が高いこともあります。少量ずつ使えて保存がきくのもポイント。
■ブロッコリーのかきたまみそ汁
ふわふわ卵とブロッコリーの食感の組み合わせが絶妙
【材料・2人分】＊1人分98kcal／塩分2.1g
・冷凍ブロッコリー・・・ 100g
・卵・・・ 1個
■A
└和風だしの素・・・ 小さじ1/2
└水・・・ 2カップ
みそ オリーブ油
【作り方】
1．ボウルに卵を割り入れ、溶きほぐす。
2．鍋にAを入れて中火で熱し、煮立ったらブロッコリーを凍ったまま入れる。約3分煮たら弱火にし、みそ大さじ1と1/2を溶き入れる。
3．再び中火にし、煮立ったら1を回し入れ、ふんわりとしてきたら、オリーブ油小さじ1を加える。
＊ ＊ ＊
こんなに手軽な腸活なら、ゆる〜く続けられそうですね。温かい1杯で、1日を気分よく始めてみませんか？
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／Mizuki 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々／菅野直子