BE:FIRST 9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の収録内容公開！6人6様の個性が炸裂する新曲「Rondo」収録

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BE:FIRSTが5月6日に発売する9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の収録内容が公開。2曲目に新曲「Rondo」が収録されることが決定した。

■新曲「Rondo」はBE:FIRSTの真骨頂とも言えるヒップホップナンバー

混迷する時代のなか、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきたBE:FIRSTが、TOKYOから世界を躍らせる。

日本のヒップホップシーンを代表するプロデューサー Chaki Zulu が手掛けた「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートのうえで鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープのうえで、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開。

リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるヒップホップナンバーとなっている。

表題曲「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるヒップホップナンバー。

制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

3月16日に先行配信され、「Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN Hot 100」にて自身通算12作目となる週間1位を獲得。圧巻のスケールで話題を呼んだMVも800万回再生を突破するなど、BE:FIRSTの勢いを象徴している。

シングルにはさらに、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーでひと足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」の全4曲を収録。

LIVE盤には2025年9月に開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMVとそれぞれのBehind The Scenes映像を収録。

そして、BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤、MV盤の映像に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像が収められる。

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■【画像】「BE:FIRST ALL DAY」のジャケット写真

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/