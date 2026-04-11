「ドジャース−レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平が３打席目の五回１死一塁で右前打を放ち、日本選手のメジャー最長となる４４試合連続出塁を記録した。

「１番・指名打者」で先発。レンジャーズの先発右腕・ロッカーに対して、初回の１打席目は１４６キロの真ん中低めへのシンカーで空振り三振。三回１死は二ゴロに倒れていた。

今季の大谷はここまで投打同時出場２試合を含む１２試合に出場し、打率・２６７、３本塁打、８打点。昨年８月２４日から続いている連続試合出塁試合を４３まで伸ばし、イチローが２００９年４月２８日・ホワイトソックスとのダブルヘッダー第２試合から６月１４日のロッキーズ戦に樹立した日本選手最長記録に並んでいた。

奇しくもこの日は米国野球殿堂入りしたイチロー氏の銅像がシアトルで除幕された日だった。ＳＮＳでは「銅像がお披露目になった日にイチローの記録抜いて達成というのがまたドラマチックだな」、「大谷がイチローの日にイチローを抜いた やっぱり持ってる」などと沸いた。テレビ中継で解説を務めた田口壮氏は「どこまでいくんだろうという楽しみが増えた」と声をはずませた。

この試合は大谷のボブルヘッドデーとして開催された。大谷は２０２５年のボブルヘッドデーで大活躍を見せている。

４月２日は九回にサヨナラ本塁打を放ち、５月１５日は２打席連続本塁打。８月２７日は投打同時出場で５回２安打１失点で９三振を奪い、ドジャース移籍後初勝利を挙げている。