女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が13日から第3週に入る。

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。

第3週（4月13日〜4月17日）は「春一番のきざし」。

りん（見上）は卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」で働けることになり、東京で新生活が始まった。ある日、外国人の客の対応に困っていたりんを常連客の島田健次郎（佐野晶哉）が助けてくれる。りんも接客のため英語の勉強を始めることに。そんな折、美津（水野美紀）と安（早坂美海）もりんを頼って上京し家族4人での暮らしが始まる。一方、直美（上坂）は身分を偽って捨松（多部未華子）に近づき鹿鳴館で働き始めていた。