本拠地レンジャーズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発し、継続中の連続試合出塁記録を「44」へ伸ばした。5回1死一塁の打席で右前打を放ち、2009年にマリナーズのイチローが記録した日本人最長記録「43」を抜いた。ここで日本のファンは“忘れられがちな”事実に沸いている。

新記録のかかったこの試合、大谷は初回の打席で三振、3回1死の打席では二ゴロに倒れた。5回1死一塁で迎えた第3打席、右腕ロッカーの外角スライダーを引っ張ると、打球はゴロで右前に抜けた。一、三塁と好機を広げた。

日本のファンは、大谷が投手としてもプレーしているという“忘れられがち”な事実に注目。X上にコメントを並べた。

「ピッチャーもバッターも本当に高いレベルでやってるんだと分かってはいたつもりだけど毎年驚かされるよなぁ」

「大谷投手 イチロー超え（意味不明）」

「盗塁も出塁もイチローを抜いた…やば谷」

「二刀流やりながらってのが異次元なんよ」

「なんか凄すぎて言葉が出ない」

大谷は昨年8月24日（同25日）のパドレス戦からシーズン終了まで、31試合連続出塁を記録してオフに入った。新たなシーズンに入り、開幕からここまで13試合連続出塁。現在継続中の記録としては大リーグ最長だ。大リーグ記録は1949年にテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）が残した84試合。これにも「さあ後40試合だ」という声があった。



（THE ANSWER編集部）