今買うなら“長く使える”ものを！【40・50代】ヘビロテしたくなる♡「洗練ワイドパンツ」

脚のラインを拾いにくく、適度なボリュームでスタイリングにメリハリを作れるのがワイドパンツの魅力。長く人気の続く定番アイテムですが、シルエットや素材選びによって印象が大きく変化します。大人世代がこれから買うなら、長く使える相棒となるものを選びたいところ。シンプルだけどサマになる、スタイリッシュなワイドパンツを厳選しました。

カジュアルさとスマートさのバランスが◎

【mysty woman】「2WAYチノクロスパンツ」\12,100（税込）

しっかりとしたツイル生地を採用した、存在感のあるワイドチノパンツ。ウエストのダーツとセンターラインの効果で、チノパンのラフさを抑えてきれい見えを後押ししてくれます。ウエストは2WAYで楽しめる折り返しデザインで、さりげないアクセントをプラスできるのもポイント。トレンドの甘めトップスとも相性が良く、スタッフさんのように小花柄カットソーを合わせれば、大人可愛い着こなしに。

さりげないイージー仕様が嬉しいきれいめパンツ

【Curensology】「ウールブレンドセンタープレスパンツ」\27,500（税込）※ラップスカート別売

ウールブレンド素材の上質な風合いが、着こなしをスタイリッシュに仕上げてくれる1本。ウエストはゴム仕様でリラックス感がありながら、センタープレス入りできちんと見えも狙えます。ゆるニットでカジュアルに、ジャケットやブラウスでお仕事にと幅広いシーンで活躍の予感。同素材のラップスカートと組み合わせれば、今っぽいレイヤードコーデも作れます。

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Writer：Anne.M