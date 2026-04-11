◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

首位と２打差の３位からスタートしたツアー２年目の２２歳、吉田鈴（りん、大東建託）が前半の９ホールを３バーディー、２ボギーの３５で回り、通算６アンダーとして、吉田鈴がハーフターンした時点で首位と１打差の２位に浮上した。７番パー３で１０メートル以上のロングパットを入れて、一時は首位に立った。８番パー４でボギーをたたき、一歩、後退したが、ツアー通算４勝の姉・優利（エプソン）に続いて、ツアー初優勝のチャンスを十分に残している。

９ホールを終えた皆吉愛寿香（あすか、フリー）が通算７アンダーで首位。吉田鈴のほか、稲垣那奈子（三菱電機）ら４人が１打差２位で追う大混戦となっている。

米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は第１日（１０日）に７３の５７位と出遅れ、第２日は「裏街道」と呼ばれるイン（１０番）からスタート。１５ホールを消化し、２バーディー、１ボギー、２ダブルボギーとスコアを三つ落として、通算４オーバーの８３位に後退。予選通過ライン（５０位タイまで）とは４打差があり、１２日の決勝ラウンド進出は絶望的となっている。

今大会は、気温が高くなることで有名な埼玉・鳩山町の石坂ＧＣで開催。この日は晴れ。まだ、４月中旬にもかかわらず、最高気温は夏日（２５度）を超えて、３０度に迫ることも予想されている。最終組のホールアウト予定時間は午後３時４５分。選手、キャディー、ギャラリー、関係者は熱中症などに注意が必要だ。