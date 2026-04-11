熊本地震で脱線の新幹線「つばめ」復活　“感謝の船旅”を終え博多に到着　桜島とのコラボも

2016年の熊本地震で運行できなくなった新幹線「つばめ」が修繕され、九州を縦断する“感謝の船旅”を行った。10日からJR博多駅前のイベントで一般公開される。

地震から復活 九州を船で“縦断”

福岡市・博多港で7日、2台の巨大クレーンにつり上げられた車両。

長さ約25メートル、重さは約30トンのこの車両は、2016年の熊本地震で脱線し、運行できなくなったJR九州の新幹線「つばめ」だ。

全線開業15周年に合わせて約半年かけて修繕された。

線路を走る代わりに台船に載せられ、九州を縦断する“感謝の船旅”に出ていた。

“船旅”で桜島とのコラボも

つばめを載せた船は3日に鹿児島市の埠頭に停泊。

ここでは、めったに見られない光景が撮影されていた。桜島と新幹線のコラボレーションだ。

見物客の男性は「新幹線が来たと聞いて見に来た。（こんな景色は）生まれて初めて」と語った。

つばめは6日に福岡県の博多港に着き、長い船旅を終えた。

そして、8日未明に最終目的地のJR博多駅前に到着し、10日から行われるイベントで一般公開される。

（「イット！」 4月8日放送より）