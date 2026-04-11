『時すでにおスシ!?』立石船男役に佐野史郎 キャラクター紹介（11）
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、佐野史郎が演じる立石船男を紹介する。
【写真多数】豪華11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
佐野史郎が演じる立石船男は、仕事をリタイアした後、趣味として鮨を習いにやってきたダンディで多才な紳士。とにかく学ぶことが大好きで、鮨の前はマジックの学校に通っていたこともある。今は孫を喜ばせることが生きがい。クラスの年長者で品と知性のある柔和な人物だが、どこかただ者ではない空気を纏っている…。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
佐野史郎が演じる立石船男は、仕事をリタイアした後、趣味として鮨を習いにやってきたダンディで多才な紳士。とにかく学ぶことが大好きで、鮨の前はマジックの学校に通っていたこともある。今は孫を喜ばせることが生きがい。クラスの年長者で品と知性のある柔和な人物だが、どこかただ者ではない空気を纏っている…。