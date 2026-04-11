■MLB ドジャース−レンジャーズ（日本時間11日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席にライト前ヒットを放ち44試合連続出塁を達成。2009年のイチロー氏（当時マリナーズ）の日本人最長記録を17年ぶりに更新した。

前試合、投手との二刀流で出場した敵地でのブルージェイズ戦（同9日）では連続試合安打が5でストップ。それでも、第1打席にフォアボールを選び、イチロー氏がマークした連続試合出塁記録の「43」に並んだ。昨シーズンと同じく12試合目で四球が二桁となった大谷は「四球は好きなので、くれる分にはもらいます。ストライクが来れば振りますし」と語っていた。

移動日をはさみ本拠地に帰ってきた大谷、この日は今年最初のボブルヘッドデー。今回のボブルヘッド人形は昨年ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で大谷が6回無失点で3本塁打、10奪三振を記録した“伝説の試合”を記念したもの。

昨年4度あったボブルヘッドデーでは、サヨナラ本塁打（4月3日）を放つなど3本のホームランを放った大谷。この試合が初対決となるメジャー3年目の先発K.ロッカーを相手に第1打席は三振、第2打席は二ゴロ。迎えた1点を追う5回の第3打席は1死一塁の場面で2球目をライト前ヒットへはじき返し達成。昨年8月25日のパドレス戦から続いているレギュラーシーズンでの連続試合出塁を44とし、イチロー氏を超える日本人最長記録を打ち立てた。