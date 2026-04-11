シアトル・マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が日本時間11日に行われた自身の銅像の除幕式に参加。バットが折れる思わぬハプニングに見舞われました。

今回、イチロー氏の銅像が設置されたのはマリナーズの本拠地「T-Mobile Park」。除幕式にはイチロー氏の元チームメートであり、殿堂入りも果たし、同じく銅像も建てられているエドガー・マルチネス氏やケン・グリフィー・ジュニア氏らも出席しました。式典の主役であるイチロー氏は、弓子夫人と共に、愛犬の姫弓(ききゅう)も初めて公の場に連れての参加となりました。

しかし、式典ではまさかのハプニングが起こります。銅像はイチロー氏のお馴染みのバットを前に立てて構えるポーズを再現していましたが、幕をひいてあらわになるとバットが根元からポッキリと折れてしまいました。これにはイチロー氏や関係者は一様に苦笑いを浮かべました。

式後のインタビューでは、イチローさんはこの事態をユーモアを交えてコメント。現役時代の宿敵の名を挙げ、「まさかここでもマリアノ(リベラ)にバットを折られるとは思わなかった」と笑いを誘いました。一方で「あ、バットが折れたのはちょっと残念だったんですけど、すごいクオリティで、それにまず驚きました」と、作品そのものへの感動も口にしました。

また銅像の制作にあたっては「2001年当時のユニホームを着たんですね」と明かしたイチロー氏。その当時のユニホームを着用した際、ある意外な気づきがあったと言います。「久しぶりに着た時に、ものすごく大きかったんですね。当時を思い返すと、アメリカでプレーするにあたって、やはり少しでも体が大きく見えるように、上半身だけでもなるべく大きく見えるようにという。そういう意図があったことを思い出して、当時の僕はすごく精神的に弱かったんだなと。そんなことで少しごまかそうとしている自分が当時いたことはすごく懐かしかったです」と、当時を振り返りました。

そして改めて自身のキャリアや物事と向き合う姿勢についても言及。「自分が信じて今、取り組んでいることが正解かどうかなんて、今はわからないです。間違いがすぐわかるケースもたくさんあるんですけど、正解かどうかは実はすごく時間がかかることなので。正解かどうかわからないけども、信念を持って取り組むということがすごく大事で、そういうことをいろいろ考えさせられた日でしたね」と言葉をかみしめました。