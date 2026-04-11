読売テレビの虎谷温子アナウンサー（42）が11日、インスタグラムを更新。同局のPodcast番組「ヨミ☆ラジ」（土曜午前7時、全8回）でパーソナリティーを担当すると発表した。

「ご無沙汰しております！ この度、読売テレビが期間限定で『ラジオ番組』を始めることになりました」と報告。

「各種Podcastで配信しています！ また、youtube『読売テレビアナウンサーチャンネル』では映像付きで配信しております 毎週土曜日あさに配信しますので、どうぞよろしくお願いします」と告知した。

この投稿に対し「正座して聴きます」「待ってました」「夜のニュースも読んで！？ 大車輪の活躍」「お元気そうで何より何より虎谷アナ」「いつ見てもかわいい」などと書き込まれていた。

同番組はラジオ放送を持たない同局の“念願のラジオ番組”という位置づけ。昨年9月に終了した朝の情報番組「す・またん！」でメインMCを務め、現在はアナウンスセンターで管理職として勉強中の虎谷アナがメインパーソナリティーに起用された。

虎谷アナは青森県弘前市出身。筑波大体育専門学群卒業後の06年に読売テレビ入社。現在フリーアナの川田裕美（42）とは入社同期。12年12月に同社報道局の社員と再婚し、第1子長女、第2子長男に恵まれる。