ご褒美としか思えないワンコとパパのワンシーンがSNSに投稿され、『羨ましい…！』の声が相次いでいます。赤ちゃん柴犬をパパの顔の上に乗せてみたらまさかの行動に…！？話題の投稿は54万回再生を突破し「食べたい…」「可愛すぎ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん犬を『パパの顔の上に乗せてみた』結果…全犬好きが羨ましがる『ご褒美すぎる光景』】

パパの顔の上に赤ちゃん柴犬を乗せてみたら…？

TikTokアカウント「dia.nail_aki」に投稿されたのは、赤ちゃん柴犬とパパの羨ましすぎる一コマ。

まだ生まれて数週間の柴犬の赤ちゃんが、可愛くて可愛くて仕方のないパパ。まさに『目に入れても痛くない』ほど溺愛するパパの顔の上に、ふとした思いつきで子犬を乗せてみたという投稿者さん。

すると、ちょうど仰向けに寝転んでいたパパの目の上に、小さなふたつの肉球が直撃…！完全なる「目つぶし」状態になってしまったそう。

完全なる目つぶし…！

クスリと笑ってしまうのは、パパもその状況を受け入れていること。自分が動くと子犬が落ちてしまうかも…そんな優しさもあるのでしょう。

さらに注目すべきは子犬のビジュアル。ふわふわの毛並みに、ぽてっとした小さなフォルム…まさに「全角度可愛い」という言葉がぴったり当てはまるほど、どの方向から見ても「可愛い」が完成されています。

赤ちゃん柴犬の計算されていない自然体の愛らしさと、それを丸ごと受け止めるパパの優しさは多くの人の心をつかんで離さないようです♡

ご褒美すぎるシチュエーションには羨望の声が相次ぎ、「代わってくださーい！」「ずっと起きません♡」などのコメントのほか、コロコロ＆むっちりのフォルムに「可愛い♡」のコメントも数多く寄せられています。

子犬の匂いで幸せチャージ♡

子犬に目つぶしをされても優しく受け入れるパパ。そんなパパは毎日、子犬の頭の匂いを嗅ぐことで最大限の癒しをもらっているのだとか。抱きかかえた子犬の頭に顔をうずめスーハー…。愛犬の匂いを嗅ぐ『犬吸い』ともいわれるこの行動は、わんこと暮らす方ならば「うんうん」と頷くのではないでしょうか。

子犬のキョトン顔と、ピーンと伸びたお手手がまた可愛らしい限り。毎日の幸せホルモンチャージで、エネルギー満タン！翌日も元気に過ごせること間違いなしですね。

TikTokアカウント「dia.nail_aki」には、成長した子犬の姿と、パパ＆ママ柴犬さんにポメチワちゃん、そしてご家族との賑やかな日々が綴られています。ぜひ覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「dia.nail_aki」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております