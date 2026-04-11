今のバルセロナは前線でヤマルとハフィーニャに依存し過ぎ？ クーマンが嘆くホームでの脆さ「もっと多くの選手が責任を負わないと」
8日にチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグでアトレティコ・マドリードと対戦したバルセロナは、ホームで0-2と敗れてしまった。前半44分にDFパウ・クバルシが退場となってしまったのが痛手だったが、前線ではFWハフィーニャの不在が痛い。
今季のハフィーニャは負傷に悩まされており、現在もハムストリングを痛めて離脱している。バルセロナOBであり、現在オランダ代表監督を務めるロナルド・クーマンはバルセロナが攻撃部分においてハフィーニャとラミン・ヤマルに依存しすぎていると語る。
まだ2ndレグが残っているが、巻き返せるだろうか。今季のバルセロナはスペイン国王杯・準決勝でもアトレティコに1stレグで0-4で敗れていて、2ndレグでは3ゴールを決める猛反撃を見せたが、1点及ばず敗れている。
あの時は2ndレグがホームでの戦いだったが、今回はアウェイでの戦いだ。そして国王杯2ndレグではハフィーニャが奮闘していたが、今回は不在となる。
バルセロナがかなり不利な状況にあるのは確かだが、アウェイでの2ndレグで逆転できるか。