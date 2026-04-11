8日にチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグでアトレティコ・マドリードと対戦したバルセロナは、ホームで0-2と敗れてしまった。前半44分にDFパウ・クバルシが退場となってしまったのが痛手だったが、前線ではFWハフィーニャの不在が痛い。



今季のハフィーニャは負傷に悩まされており、現在もハムストリングを痛めて離脱している。バルセロナOBであり、現在オランダ代表監督を務めるロナルド・クーマンはバルセロナが攻撃部分においてハフィーニャとラミン・ヤマルに依存しすぎていると語る。





「現状ではチーム全体がハフィーニャとヤマルに依存しすぎているように見えるね。彼らが最高のパフォーマンスを発揮しないと、チームは創造性やリズム、自信を失ってしまう。もっと多くの選手が立ち上がって責任を負わないと。バルセロナがホームでこんな形で負けるのは残念だね。かつてこのスタジアムはやって来るチームを威圧していたものだが、今ではどのチームも勝利を期待してやってくる。これは問題だね」（『as』より）。まだ2ndレグが残っているが、巻き返せるだろうか。今季のバルセロナはスペイン国王杯・準決勝でもアトレティコに1stレグで0-4で敗れていて、2ndレグでは3ゴールを決める猛反撃を見せたが、1点及ばず敗れている。あの時は2ndレグがホームでの戦いだったが、今回はアウェイでの戦いだ。そして国王杯2ndレグではハフィーニャが奮闘していたが、今回は不在となる。バルセロナがかなり不利な状況にあるのは確かだが、アウェイでの2ndレグで逆転できるか。