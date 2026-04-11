欧州を離れても実力落ちていない W杯へオランダ史上最多得点FWデパイは燃えている「僕のキャリアが終わったと思っただろうけど……」
日本代表は2026W杯のグループステージ初戦でオランダ代表と対戦するが、読みづらいのがオランダ代表歴代最多得点記録を持つFWメンフィス・デパイの状態だ。
デパイは2024年からブラジルのコリンチャンスでプレイしており、すでに欧州5大リーグを離れている。代表監督ロナルド・クーマンからの信頼は今も厚いが、32歳を迎えているデパイがW杯へどこまで状態を上げてくるか未知数なところもある。
オランダ『Voetbal International』のインタビューに応じたデパイは、まだ自分のキャリアは終わっていないとW杯へ燃えている。
「（代表最多得点記録について）格下の国からのゴールが多いかもしれないけど、それでも誰かが決めないと勝てないだろう？ブラジルへ向かった時、多くの人が僕のキャリアが終わったと思っただろうけど、僕はまだオランダ代表のためにプレイを続けている。まだ32歳だしね」
今のオランダにはローマのドニエル・マレン、サンダーランドのブライアン・ブロビー、経験豊富なアヤックスのボウト・ベグホルストなど他にもFWがいるが、実績ではデパイが圧倒的だ。デパイの出来がオランダを左右することになるはずだが、日本との初戦へどこまで状態は上がるか。