日本代表は2026W杯のグループステージ初戦でオランダ代表と対戦するが、読みづらいのがオランダ代表歴代最多得点記録を持つFWメンフィス・デパイの状態だ。



デパイは2024年からブラジルのコリンチャンスでプレイしており、すでに欧州5大リーグを離れている。代表監督ロナルド・クーマンからの信頼は今も厚いが、32歳を迎えているデパイがW杯へどこまで状態を上げてくるか未知数なところもある。





現在もハムストリングを痛めて離脱しており、回復には1ヶ月ほど要すると見られている。ただ、オランダ代表歴代最多55ゴールの実績を甘く見ることはできない。クラブと代表のデパイは別人だ。オランダ『Voetbal International』のインタビューに応じたデパイは、まだ自分のキャリアは終わっていないとW杯へ燃えている。「（代表最多得点記録について）格下の国からのゴールが多いかもしれないけど、それでも誰かが決めないと勝てないだろう？ブラジルへ向かった時、多くの人が僕のキャリアが終わったと思っただろうけど、僕はまだオランダ代表のためにプレイを続けている。まだ32歳だしね」今のオランダにはローマのドニエル・マレン、サンダーランドのブライアン・ブロビー、経験豊富なアヤックスのボウト・ベグホルストなど他にもFWがいるが、実績ではデパイが圧倒的だ。デパイの出来がオランダを左右することになるはずだが、日本との初戦へどこまで状態は上がるか。