KabuK Styleは、旅行サブスクリプションサービス「HafH（ハフ）」で、新規入会キャンペーンを3月26日から5月31日まで開催する。

紹介経由での新規登録者を対象に、500コインつみたてプランの初月料金を3,240円に80％割り引く。さらに、100軒のホテルから選べる宿泊券が当たる「選べるホテル宿泊券ガチャ！」を1枚付与する。

継続特典として、登録2か月目から4か月目まで毎月、ボーナスコインを50コイン付与する。登録から30日間のみ「ウェルカムコインパック」の購入で、「選べるホテル宿泊券ガチャ！」を最大4枚付与する。

「選べるホテル宿泊券ガチャ！」では、15％の確率で国内外100軒の中から選べるホテルの宿泊券が当たる。さらに、ニアピン賞として1コインが50％の確率で当たる。ガチャの利用期間は6月30日まで、宿泊期間は12月31日まで。

ハフでは、毎月コインを積立購入し、130か国1,900都市以上の宿泊施設約2万施設への宿泊や、日本航空（JAL）の国内線航空券に交換ができる。継続月数が長いほどランクが上がり、宿泊に必要なコインが少なくなる。