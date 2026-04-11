◆米大リーグ ブルージェイズ１０―４ツインズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズが１０日（日本時間１１日）がツインズに逆転勝ちした。打線が中盤以降に爆発して２連勝。ブルージェイズのシュナイダー監督は「打順に関わらず、皆がいい打席を送れていた。全員が自分の役割を果たしていた。私たちがベストの時は選手同士がお互いに刺激しあって、勢いに乗っている時です。ゲレロもハードヒットを連発していた。素晴らしい夜になりました」と喜んだ。

序盤は苦しい展開だった。先発の初回にツインズのジェファーズに３ランを被弾。いきなり３点のビハインドを背負うことになった。

それでも４点を追う４回に打線がつながった。サンチェスの右中間への適時二塁打で反撃を開始すると、止まらない。バレンズエラの２ランなどでこの回一挙５得点。逆転に成功した。その後も追加点を奪い、リードを広げた。

開幕３連勝を飾ってからチームは打線が不振。故障離脱する選手も相次ぎ、一時は６連敗を喫するなど苦しんでいたが、ようやく底を抜けた。８日（同９日）のドジャース戦に続いて２試合連続の逆転勝ちで２連勝。昨季のア・リーグ王者が本領を発揮し始めた。

岡本は「５番・三塁」でスタメン出場。４打数無安打だった。メジャーデビュー後初の２戦連続無安打。１３試合で打率２割２分、２本塁打、３打点の成績になった。