“現役アイドル最強ボディ”南みゆか、女忍者「くノ一」姿に ミニ丈の忍者風衣装をまとう
週刊SPA!の人気グラビア企画から生まれた写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』が発売された。表紙を飾る南みゆかをはじめ、旬の美女6人が登場し、視聴者投票で決定したシチュエーションの中でそれぞれの魅力を表現する内容となっている。
【写真】南みゆか、ミニスカ忍者衣装ででくノ一のお色気修行
南みゆかは“くノ一（女忍者）”をテーマに登場。ミニ丈の忍者風衣装をまとい、林の中を歩く姿や、和室を舞台にしたカットなど、緊張感と柔らかさが共存する世界観に挑戦している。さらに畳の空間や床の間を活用した撮影では、静と動のコントラストが強調され、これまでとは異なる表情を見せた。南は現在、アイドルグループ「Sophia la Mode（ソフィアラモード）」としても活動しており、グラビアと音楽活動の両面で注目を集めている。
また本作には、ときちゃん、込山榛香、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈といった人気グラビアアイドルや俳優も参加。それぞれが異なるテーマのもとで撮影に臨み、ときちゃんは旅館を舞台にした“ほろ酔いからの変化”を表現。込山榛香は非日常的なシチュエーションでの存在感を見せ、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈もそれぞれの個性を生かしたグラビアを展開している。
本作は、週刊SPA!のYouTube生配信企画「推し撮生会議」で視聴者とともに決定したテーマをもとに制作されたシリーズの第29弾。グラビアの“見せ方”そのものを視聴者参加型で設計する点が特徴で、これまでの人気企画から選ばれたシチュエーションが大きなボリュームで収録されている。南を中心とした6人の表現が交錯し、グラビアの新たな楽しみ方を提示する一冊となっている。
【写真】南みゆか、ミニスカ忍者衣装ででくノ一のお色気修行
南みゆかは“くノ一（女忍者）”をテーマに登場。ミニ丈の忍者風衣装をまとい、林の中を歩く姿や、和室を舞台にしたカットなど、緊張感と柔らかさが共存する世界観に挑戦している。さらに畳の空間や床の間を活用した撮影では、静と動のコントラストが強調され、これまでとは異なる表情を見せた。南は現在、アイドルグループ「Sophia la Mode（ソフィアラモード）」としても活動しており、グラビアと音楽活動の両面で注目を集めている。
本作は、週刊SPA!のYouTube生配信企画「推し撮生会議」で視聴者とともに決定したテーマをもとに制作されたシリーズの第29弾。グラビアの“見せ方”そのものを視聴者参加型で設計する点が特徴で、これまでの人気企画から選ばれたシチュエーションが大きなボリュームで収録されている。南を中心とした6人の表現が交錯し、グラビアの新たな楽しみ方を提示する一冊となっている。