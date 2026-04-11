◆米大学野球 ルイビル大２―１２スタンフォード大（１０日、米ケンタッキー州ルイビル＝ジムパターソンスタジアム）

米スタンフォード大２年の佐々木麟太郎内野手（２０）が１０日（日本時間１１日）、敵地・ルイビル大戦に「１番・一塁」で先発出場。６点リードの９回１死満塁で１０号グランドスラムを放つなど、５打数１安打１四球で４打点だった。

９回の満塁本塁打は右翼への豪快な一撃。打球速度１０４マイル（約１６７・４キロ）、角度２７度、飛距離は３９３フィート（約１１９・８メートル）だった。１０号はチーム最多に並び、２年目で初の２ケタ本塁打だ。

１年目の昨季は５２試合で打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点。今年１月には「アベレージ的な成績も、ある程度は残しきれたのかなとは思うんですけど、自分自身としてはふがいない１年だったかなと思っています。もっと自分自身に期待していたところは正直あった」と話していた。今季は３０試合で打率は２割５分９厘だが、すでに１０本塁打を記録し、２３打点。花巻東（岩手）時代には歴代最多の高校通算１４０本塁打を放った怪物が真価を発揮しつつある。

昨秋のＮＰＢドラフトではソフトバンクから１位指名を受けた麟太郎だが、スタンフォード大がリーグ戦を勝ち進めば、全日程終了は６月下旬。ＮＰＢでは海外留学中の選手との交渉期限は７月末までとなっている。今月１８日に２１歳の誕生日迎える麟太郎は、７月中旬の全米ドラフトの結果を受けて進路を決定する見込みとなっている。