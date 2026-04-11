お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が１１日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。妻でタレントの藤本美貴の給料について全く知らないと明かした。

この日のゲストはお笑いコンビ・ハライチの澤部佑と岩井勇気の２人。話題が家庭内でお金の管理を誰がしているかという話に及ぶと、庄司は「ウチはミキティの給料知らないですから。私の給料は（藤本が）全部知ってる」と金銭管理について明かした。

澤部が「何でそこに落ち着いたんですか？」と疑問を持つと、庄司は「だってこの『ミキティダイニング』のギャラがミキティの方が高かったら、ちょっと怖いじゃん」と夫婦間の給料格差が心配と説明。すかさず岩井が「それは当たり前じゃん。だって『ミキティダイニング』なんだから」とツッコんだ。

庄司は「結婚したての頃かな、吉本の明細見て『智ちゃん、吉本に言った方がいいよ。少なすぎるよ』って」と結婚当初、庄司の給料に不満を持っていたと告白。藤本は「いや、だって。稼働時間と稼働日数と数字があってないんですよ」と話すと、庄司は「『給与明細（の項目）は多いけど、額が少なすぎる』」と藤本の言葉を明かして、ハライチの２人を笑わせていた。

藤本は「でも、闇営業以降はちゃんとしたなって」と“禁断”の過去を持ち出すと、庄司は「言わなくていいんだよ！」と慌てて制していた。