FANTASTICS・瀬口黎弥、好きなパーツは“オチリ” 撮影裏も語る
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの瀬口黎弥（30）が11日、都内で行われた自身の2nd写真集『Lei』（幻冬舎）の刊行記念プレス取材に登壇。自身の好きなパーツや撮影シーンについて語った。
【画像】「ドキリ！」写真集の中面カットを披露する瀬口黎弥（FANTASTICS）
自身の好きなパーツについて、「瀬口のオチリ」とかわいらしく挙げた瀬口。「僕のお尻キュートなんですよ。前回の写真集でも（お尻を）載せていただいたんですけど、今回はより攻めました」とにやり。“見せたい願望”があるそうで、「にんまりしちゃうようなカットです。カメラマンさんと楽しい雰囲気で撮りました」と自信をのぞかせた。
写真集にはほかに、瀬口が憧れている映画をオマージュしたカットも掲載されている。衣装やメイクなどは1時間以上かけて施し、ハワイで撮影している時は、現地の人たちが最高のリアクションをしたそう。「ワオ！オーマイガー！みたいな感じで反応してくれて、歩いていて楽しかったです。振り返って見てくれたり」と少年のような笑みを浮かべた。
今作は、幻冬舎とFANTASTICSがタッグを組み毎月1冊、9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の2作目。“自身の原点を見つめ直す旅”として瀬口は、「自分に還れる」と感じる地・ハワイで撮影することに。極限まで鍛え上げた自分史上最高の肉体美、無邪気な笑顔、憧れの映画へのオマージュ、ふとした瞬間にのぞく大人の色気など、約210点の写真が収められている。まるでハワイでの暮らしに密着したような、土着感ある日常のドキュメンタリーのような内容で、瀬口の魅力とエンタテインメントが凝縮された1冊となっている。
【画像】「ドキリ！」写真集の中面カットを披露する瀬口黎弥（FANTASTICS）
自身の好きなパーツについて、「瀬口のオチリ」とかわいらしく挙げた瀬口。「僕のお尻キュートなんですよ。前回の写真集でも（お尻を）載せていただいたんですけど、今回はより攻めました」とにやり。“見せたい願望”があるそうで、「にんまりしちゃうようなカットです。カメラマンさんと楽しい雰囲気で撮りました」と自信をのぞかせた。
今作は、幻冬舎とFANTASTICSがタッグを組み毎月1冊、9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の2作目。“自身の原点を見つめ直す旅”として瀬口は、「自分に還れる」と感じる地・ハワイで撮影することに。極限まで鍛え上げた自分史上最高の肉体美、無邪気な笑顔、憧れの映画へのオマージュ、ふとした瞬間にのぞく大人の色気など、約210点の写真が収められている。まるでハワイでの暮らしに密着したような、土着感ある日常のドキュメンタリーのような内容で、瀬口の魅力とエンタテインメントが凝縮された1冊となっている。