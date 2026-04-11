米大リーグは日本時間１１日、各地で行われ、ドジャースは本拠地ロサンゼルスでレンジャーズと対戦した。

大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）で先発出場、五回に右前打を放ち、昨季から続く連続試合出塁を４４に伸ばして、２００９年のイチローを上回る日本選手単独最長とした。（デジタル編集部）

初対戦となる先発右腕のロッカーとの３度目の対戦だった。１点差に迫ってなおも一死一塁で打席へ。外角低めのスライダーを捉えると、打球は一、二塁間を抜けて右前へ達した。一塁の塁上ではいつものように両手をベンチに向け、一塁コーチとヘルメットをぶつけて喜んだ。

この日は、来場者に大谷のボブルヘッド（首振り人形）が配布された。大リーグ公式サイトによると、昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズでの１試合３本塁打を記念したものだ。自身の偉業をファンとともに祝う特別な日に、一つの記録を達成した。

第１打席は空振り三振、第２打席は、いい当たりの二ゴロ。第４打席は一邪飛、九回二死二塁で迎えた第５打席は申告敬遠だった。試合は、ドジャースが８−７でサヨナラ勝ち。九回に３点差を追いつかれたが、その裏にマンシーにこの日３本目の本塁打が飛び出した。これで今季の成績は１０勝３敗となった。