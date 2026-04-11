「毎月節約しようと思っても続かない…」「貯金しようと決意しても、気づけば残高がゼロ…」こうした悩みを持つ人は多いのではないでしょうか。明治大学教授の堀田秀吾先生は、「お金が貯まらないのは、私たちの脳や心には、知らないうちに貯蓄を妨げる『クセ』が仕込まれているから」と語ります。そこで今回は、堀田先生の著書『科学的に正しい[お金が貯まる]習慣』から抜粋し、世界の名門大学の研究で証明された「科学的にお金が貯まる習慣」をご紹介します。

【イラスト】あなたはどちらのタイプ？

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貯蓄目標は「目的派」か「手段派」かで変わる

いざ夢のための貯蓄を考えた場合、「よし、今年は30万円貯めるぞ！」と金額まで具体的な目標を立てる人もいれば、道のりが具体的に見えすぎてしまうことで挫折につながってしまう人もいます。

そうした人はあえて「とにかく貯めよう」と、ざっくり構えるほうが良い場合もあります。

どちらが正しいかは、実は、「人による」のです。

南カリフォルニア大学のウルキュメンとヴァージニア大学のチーマは、被験者の貯蓄目標の捉え方（目的から考えるタイプ＝「なぜ貯めるのか」と、手段から考えるタイプ＝「どうやって貯めるのか」）と貯蓄目標の「具体性」（「金額まではっきりと設定するか、あえて数字を決めないか」）との関係を調べました。

結果は……

結果は、目的（なぜ貯めるのか）から考えるタイプの人は、具体的な金額目標を立てることで「これなら達成できそう」と感じやすく、実際の貯金額も伸びました。

たとえば「子どもの教育資金のために100万円」と決めると、目的意識が強まり誘惑にも強くなります。



『科学的に正しい[お金が貯まる]習慣』（著：堀田秀吾／扶桑社）

一方、手段（どうやって貯めるのか）から考えるタイプの人は、具体的な金額を設定すると「そんな額、貯められるかな…」と不安になり、逆にやる気を削がれてしまうことも。

こうした場合は、金額はあえて具体的にせずに「出勤前のコンビニコーヒーをやめる」「週に３日はランチを外食ではなくお弁当に替える」といった行動のほうを具体的にすることで、貯蓄につながりやすいということがわかりました。

自分のタイプを知ろう

つまり、貯蓄目標をどう立てると効果的かは、あなたが「目的派」か「手段派」かによって変わります。

自分のタイプを知れば、目標設定はもっとパワフルな味方になるのです。

ひとことアドバイス



数字を決めるかどうかは「性格診断」みたいなもの。あなたは「目的派」？それとも「手段派」？ まずはそこから見極めてみましょう。

出典： Ulkumen（「U」と「u」はウムラウト付き）, G., & Cheema, A.（2011）. Framing goals to influence personal savings: The role of specificity and construal level. Journal of Marketing Research, 48（6）, 958-969.

※本稿は、『科学的に正しい[お金が貯まる]習慣』（扶桑社）の一部を再編集したものです。