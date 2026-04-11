「仲良しなのうれしい」寺西拓人、なにわ男子・大橋和也にバックハグ！ 「爆イケ過ぎてお手上げ」
timeleszの寺西拓人さんは4月8日、自身のInstagramを更新。なにわ男子の大橋和也さんとのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】寺西拓人、なにわ男子・大橋和也にバックハグ！
この投稿にファンからは、「はい。はいはい。ありがとうございます」「ファサファサに流れる髪が妖艶過ぎて困ります」「いろんな表情見られてうれしい 全部かっこいい〜！」「早めのオフショうれし過ぎます」「プリンくん（大橋くん）と仲良しなのうれしい」「爆イケ過ぎてお手上げだよ」「ビジュよ過ぎ」「チャラ西…尊」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】寺西拓人、なにわ男子・大橋和也にバックハグ！
「チャラ西…尊」寺西さんは「ananオフショット」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。1〜3枚目にはソロショット、4〜6枚目では大橋さんとのツーショットを公開しました。4枚目は、寺西さんが後ろから大橋さんにハグするショットで、2人の仲の良さが感じられるほほ笑ましい1枚です。動画では、ポーズを決める2人のオフショットを披露しており、スタイリッシュでかっこいい姿に思わずドキッとさせられます。
「兄弟みたいだね」寺西さんは3月25日の投稿でも、「おしりプリン」とつづり、大橋さんとのオフショットを公開。コメントでは、「かわいい写真ばかり」「推し×推し！」「兄弟みたいだね」との声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:古原 美咲)