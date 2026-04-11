お笑いコンビ『ナイツ』の土屋伸之さんが4月10日、自身のインスタグラムを更新。美術大学へ入学したことを明かしました。



【写真を見る】【 ナイツ・土屋伸之 】47歳で美術大学に入学を報告「残りの人生で、なるべく多くの良い絵を描ける画家になれるよう励んでいきたい」



土屋さんは「実はこの2年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました。」と綴り、美術大学の入試で合格し、入学したことを報告。





1978年10月12日生まれで、現在47歳の土屋さんは「未来ある若い才能がたくさんいる中で、こんな50手前の超絶浪人生に貴重な一枠を与えてくれた大学に感謝し、より一層勉強します。そして残りの人生で、なるべく多くの良い絵を描ける画家になれるよう励んでいきたいです。」と美大生としての意気込みを綴りました。





インスタグラムでは自身の描いた油絵も公開。タイトルは『壺』で、「笑う客席の中でも一際輝いて見える、苦しそうなくらいツボにハマってるお客さんです。」と絵について紹介。土屋さんは美大を目指した理由を「例えばこんな自分にとっての絶景も、もっと人に伝わる美しい絵にしてみたいと思い、美術の師匠を求めて大学を目指しました。」と記しています。





最後は「絵ばっかり描く漫才師も、漫才ばっかりやる画家も、どっちもロクなもんじゃないかもしれませんが、どうか長い目で見守って頂ければ幸いです。」と締めくくりました。

【担当：芸能情報ステーション】