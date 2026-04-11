“動画大バズリ”ときちゃん、大胆衣装に釘付け “酔わせてほしいの”体現した最新グラビア
“恥ずかしがるバニーガール動画”が大バズり、以降グラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんが、写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場する。“恥じらいバニーガール”というテーマのもと、“トロけるほろ酔い美ヒップ”として旅館を舞台にした艶やかなグラビアを展開する。
【写真】似合いすぎ！ディーラー衣装の込山榛香も登場
ときちゃんは、“恥ずかしがるバニーガール動画”が大きな話題となり一躍注目を集めたTikToker。2023年のグラビアデビュー以降、各誌デジタル写真集が軒並みヒットし、SNSフォロワー100万人超のインフルエンサーとして存在感を確立している。2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）や、続編となるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』も好調なセールスを記録している。
本作では、“酔わせてほしいの”というテーマを軸に、ギンガムチェックのレオタードビキニで登場。胸元のリボンを強調したポージングなど、視線を引きつけるカットが収録されている。旅館のフォトスポットでは赤ワインを嗜み、さらに薬酒で体を温め、露天風呂では日本酒を片手にくつろぐ姿も描かれるなど、“晩酌グラビア”としての世界観が構築されている。
また本作には、ときちゃん、込山榛香、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈といった人気グラビアアイドルや俳優も参加。それぞれが異なるテーマのもとで撮影に臨み、ときちゃんは旅館を舞台にした“ほろ酔いからの変化”を表現。込山榛香は非日常的なシチュエーションでの存在感を見せ、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈もそれぞれの個性を生かしたグラビアを展開している。
本作は、週刊SPA!のYouTube生配信企画「推し撮生会議」で視聴者とともに決定したテーマをもとに制作されたシリーズの第29弾。グラビアの“見せ方”そのものを視聴者参加型で設計する点が特徴で、これまでの人気企画から選ばれたシチュエーションが大きなボリュームで収録されている。南を中心とした6人の表現が交錯し、グラビアの新たな楽しみ方を提示する一冊となっている。
【写真】似合いすぎ！ディーラー衣装の込山榛香も登場
ときちゃんは、“恥ずかしがるバニーガール動画”が大きな話題となり一躍注目を集めたTikToker。2023年のグラビアデビュー以降、各誌デジタル写真集が軒並みヒットし、SNSフォロワー100万人超のインフルエンサーとして存在感を確立している。2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）や、続編となるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』も好調なセールスを記録している。
また本作には、ときちゃん、込山榛香、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈といった人気グラビアアイドルや俳優も参加。それぞれが異なるテーマのもとで撮影に臨み、ときちゃんは旅館を舞台にした“ほろ酔いからの変化”を表現。込山榛香は非日常的なシチュエーションでの存在感を見せ、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈もそれぞれの個性を生かしたグラビアを展開している。
本作は、週刊SPA!のYouTube生配信企画「推し撮生会議」で視聴者とともに決定したテーマをもとに制作されたシリーズの第29弾。グラビアの“見せ方”そのものを視聴者参加型で設計する点が特徴で、これまでの人気企画から選ばれたシチュエーションが大きなボリュームで収録されている。南を中心とした6人の表現が交錯し、グラビアの新たな楽しみ方を提示する一冊となっている。